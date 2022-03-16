Кадыров посоветовал Маску "не тягаться" с Путиным. Маск ответил, что будет драться одной левой

Илон Маск: Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша Фото: EPA

"Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга – бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем – мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника. Поэтому тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном. Предлагаю пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской Республике", – написал Кадыров 15 марта.

Маск ответил ему в Twitter, где после "гендерного" выпада Кадырова поменял свое имя c Elon Musk на Elona Musk.

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша. Илона", – написал основатель SpaceX.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022



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