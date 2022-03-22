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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вторгшись в Украину, россияне повторили ошибку времен Чеченской войны – Билецкий

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Билецкий считает, что Россия не была готова к полноценной войне в Украине
Билецкий считает, что Россия не была готова к полноценной войне в Украине
Фото: nationalcorps.org

Российские войска в ходе полномасштабного вторжения в Украину ошибочно действовали не военным путем, а больше политико-психологическим. Такое мнение лидер "Нацкорпуса" и первый командир "Азова" Андрей Билецкий выразил в комментарии, размещенном 21 марта в YouTube.

Он сравнил войну в Украине с событиями Чеченской войны, когда российские войска безуспешно пытались взять Грозный.

"Вместо того, чтобы действовать по-военному, то есть двигаться в город постепенно, укрепляться квартал за кварталом, […] россияне решили действовать "нахрапом", "ленинско-мусорски", то есть забежать в центр города всей армадой […] и занять "ленинские" телеграф, почту, президентский дворец и заявить: "Все, власть поменялась, здесь теперь опять Россия, никакой Ичкерии нет", – сказал Билецкий.

Он отметил, что российские войска, пытаясь просто "поднять флаг" в столице Чечни, "элементарно" проиграли бой, так как были перерезаны их логистические маршруты.

По словам лидера "Нацкорпуса", примерно так же РФ действовала и против Украины после вторжения 24 февраля.

"Они опять попытались организовать полицейско-военную операцию. Сейчас абсолютно становится понятно, что расчет был больше политико-психологический, чем военный. Задача была контурно обозначить захват Киева, захват Харькова, наступление на юге и так далее. Ожидалось, что украинская армия сломается, что украинский народ сломается, что сопротивления фактически не будет и дальше все пойдет, как по маслу, и снова нужно будет просто поднять флаг", – объяснил Билецкий.

Он подчеркнул, что разница оказалась в том, что в Чечне воевали добровольцы, а в Украине армии РФ противостоит профессиональная, боеспособная, современная армия, хотя и меньше российской.

Билецкий сделал вывод, что Россия не была готова к полноценной войне в Украине, где оккупанту сопротивляется "40-миллионый украинский народ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Андрій Білецький / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составили около 15,3 тыс. человек и сотни единиц различной техники.

Теги: Россия, армия, война, флаг, вторжение, Андрей Билецкий, Грозный, Ичкерия, чеченская война, российская агрессия, наступление, война России против Украины, войска
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