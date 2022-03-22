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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В войне против России Украине помогают жители приграничных территорий РФ – глава Сумской обладминистрации

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Сумская область была атакована российскими войсками 24 февраля
Сумская область была атакована российскими войсками 24 февраля
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

Масштабное вторжение российских войск в Украину продемонстрировало, что украинцы не будут встречать оккупантов "с цветами". Об этом председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 22 марта.

"Сумская область – это стопроцентно проукраинский регион. А война показала, что даже те населенные пункты, где у нас были сомнения, оказались лояльны Украине. Более того, до сих пор со стороны приграничных территорий России мы получаем информацию о самолетах. То есть даже граждане России на приграничной территории нам помогают", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что "у Сумской области самая длинная протяженность границы с Россией, 298 километров, и по всей границе пошло наступление" в первый день войны, 24 февраля. Он описал актуальную ситуацию в регионе.

"У нас есть несколько приграничных городов в оккупации, многие дороги и трассы контролируются российскими военными. Но мы их "встречаем": на дорогах, на трассах, в местах ночлега по ним работают наша артиллерия, беспилотники Bayraktar", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составили около 15,3 тыс. человек.

Теги: Россия, война, Сумская область, оккупация, граница, вторжение, украинцы, война России против Украины, население, Дмитрий Живицкий, войска
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