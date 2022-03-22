В войне против России Украине помогают жители приграничных территорий РФ – глава Сумской обладминистрации

"Сумская область – это стопроцентно проукраинский регион. А война показала, что даже те населенные пункты, где у нас были сомнения, оказались лояльны Украине. Более того, до сих пор со стороны приграничных территорий России мы получаем информацию о самолетах. То есть даже граждане России на приграничной территории нам помогают", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что "у Сумской области самая длинная протяженность границы с Россией, 298 километров, и по всей границе пошло наступление" в первый день войны, 24 февраля. Он описал актуальную ситуацию в регионе.

"У нас есть несколько приграничных городов в оккупации, многие дороги и трассы контролируются российскими военными. Но мы их "встречаем": на дорогах, на трассах, в местах ночлега по ним работают наша артиллерия, беспилотники Bayraktar", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)