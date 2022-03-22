15,3 тыс. военных, 509 танков, 99 самолетов. Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов по состоянию на 22 марта

Российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1 тыс. единиц автомобильной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину 24 февраля по 22 состоянию на марта составили около 15,3 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба вооруженных сил Украины в Facebook.
Другие потери составляют:
танков ‒ 509;
боевых бронированных машин ‒ 1556;
артиллерийских систем – 252;
РСЗО – 80;
средства ПВО – 45;
самолетов – 99;
вертолетов– 123;
автомобильной техники – 1000;
корабли/катера - 3;
цистерн с горюче-смазочными материалами – 70;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;
специальная техника – 15.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
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