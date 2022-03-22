15,3 тыс. военных, 509 танков, 99 самолетов. Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов по состоянию на 22 марта

Российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1 тыс. единиц автомобильной техники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

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