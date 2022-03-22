Экс-глава ЦРУ высказался, почему Россия потеряла в Украине уже пятерых генералов

В частности, журналист напомнил, что за время войны в Афганистане США потеряли только одного генерала. Петреус высказал предположение, что гибель российских генералов вызвана проблемами с управлением войсками, в том числе проблемами со связью.

"Как это выглядит: колонна останавливается, нетерпеливый генерал, который сидит в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что случилось. Он выходит – а у украинцев очень хорошие снайперы", – сказал экс-директор ЦРУ.

По словам Петреуса, гибель четырех из пяти генералов уже подтверждена.

Скриншот: CNN / YouTube