Экс-глава ЦРУ высказался, почему Россия потеряла в Украине уже пятерых генералов

В частности, журналист напомнил, что за время войны в Афганистане США потеряли только одного генерала. Петреус высказал предположение, что гибель российских генералов вызвана проблемами с управлением войсками, в том числе проблемами со связью.
"Как это выглядит: колонна останавливается, нетерпеливый генерал, который сидит в бронированном авто в конце колонны, должен выйти и узнать у подчиненных, что случилось. Он выходит – а у украинцев очень хорошие снайперы", – сказал экс-директор ЦРУ.
По словам Петреуса, гибель четырех из пяти генералов уже подтверждена.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов (Андрея Колесникова, Андрея Суховецкого, Виталия Герасимова и Олега Митяева), трех полковников и трех подполковников.
18 марта РФ признала гибель еще одного полковника – он командовал группой, которая в 2014 году расстреливала бойцов ВСУ под Иловайском.
19 марта Генштаб ВСУ сообщил о гибели пятого генерала – командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times. Генералы, возможно, продвинулись ближе к фронту, чтобы поднять боевой дух войск, считают в разведке.