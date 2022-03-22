Спецслужбы РФ распространяют дезинформацию о "желании венгерской общины отсоединиться от Украины" – глава Закарпатской ОВА

"Фиксируем подрывную деятельность спецслужб РФ в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья. Объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община нашего региона, представителям которой стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. В то же время, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины", – написал он.

По словам Микиты, украинские власти знали о подобных намерениях задолго до атаки.

"Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Ситуация полностью контролируется. Спасибо представителям венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России. У врага нет никакого шанса расшатать как никогда объединенное Закарпатье!" – заявил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (Обновляется)

Согласно переписи населения 2001 года, в Украине проживало более 150 тыс. венгров, большинство из них – в Закарпатской области.