В Украине с начала войны погибли 117 детей, 155 получили ранения – Офис Генпрокурора

Сообщается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 58, в Харьковской – 40, в Черниговской – 31, в Донецкой – 30, в Николаевской – 24, в Житомирской – 15, в Херсонской – 15, в Сумской – 14.

В Киеве пострадали 16 детей.

Офис Генпрокурора также фиксирует особо жестокие преступления российских оккупантов, совершенные против семей с несовершеннолетними.

"В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и девятилетняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения", – говорится в сообщении.

Также в селе Константиновка Николаевского района Николаевской области в результате обстрела были разрушены дома, под их завалами обнаружены обгоревшие тела трех человек, среди которых семилетний ребенок.



По данным Офиса Генпрокурора, 21 марта оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка были доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в селе Каменском. Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В результате бомбардировок и обстрелов в Украине повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Больше всего учебных заведений повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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