"После рассказа про осмотр Солсберийского собора все возможно". Министр обороны Великобритании написал о фейках России

"Должно быть, у Кремля дела обстоят настолько плохо, что они сейчас прибегают к франкам и видеофейкам. Не действия уверенного в себе правительства, но опять же после рассказа об осмотре Солсберийского собора, все возможно..." – отметил министр обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта Уоллесу звонил человек, который выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Шмыгаль предложил главе британского оборонного ведомства проверять собеседника словом "паляниця", с произношением которого, как известно, у российских оккупантов возникают проблемы.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления Скрипаля въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это врач из ГРУ Александр Мишкин.

Они в интервью заявили, что прибыли в Солсбери на экскурсию и что Петров и Боширов – якобы их настоящие фамилии и они не работают на ГРУ. Также они заявили, что отравляющих веществ у них с собой во время поездки в Великобританию не было. Мужчины утверждали, что они – "предприниматели средней руки" и работают в "фитнес-индустрии".

В апреле 2021 года имена Мишкина и Чепиги всплыли в связи со скандалом со взрывами на чешских складах с боеприпасами, случившимися в 2014 году. Власти Чехии заявили, что они могут быть причастны к этим взрывам, полиция страны объявила их в розыск.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в мае, что Петрова и Боширова повысили и теперь они работают на Кремль.