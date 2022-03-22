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"После рассказа про осмотр Солсберийского собора все возможно". Министр обороны Великобритании написал о фейках России

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Бен Уоллес напомнил о "туристах" из ГРУ в Солсбери
Бен Уоллес напомнил о "туристах" из ГРУ в Солсбери
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что российские власти прибегают к фейкам, потому что дела у них складывают слишком плохо. Об этом Уоллес написал в своем Twitter и проиллюстрировал пост фотографией Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, подозреваемых в отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

"Должно быть, у Кремля дела обстоят настолько плохо, что они сейчас прибегают к франкам и видеофейкам. Не действия уверенного в себе правительства, но опять же после рассказа об осмотре Солсберийского собора, все возможно..." – отметил министр обороны.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта Уоллесу звонил человек, который выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Шмыгаль предложил главе британского оборонного ведомства проверять собеседника словом "паляниця", с произношением которого, как известно, у российских оккупантов возникают проблемы. 

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления Скрипаля въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это врач из ГРУ Александр Мишкин.

Они в интервью заявили, что прибыли в Солсбери на экскурсию и что Петров и Боширов – якобы их настоящие фамилии и они не работают на ГРУ. Также они заявили, что отравляющих веществ у них с собой во время поездки в Великобританию не было. Мужчины утверждали, что они – "предприниматели средней руки" и работают в "фитнес-индустрии".

В апреле 2021 года имена Мишкина и Чепиги всплыли в связи со скандалом со взрывами на чешских складах с боеприпасами, случившимися в 2014 году. Власти Чехии заявили, что они могут быть причастны к этим взрывам, полиция страны объявила их в розыск.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в мае, что Петрова и Боширова повысили и теперь они работают на Кремль.

Теги: Россия, Великобритания, Кремль, война России против Украины, фейк, пранк, Бен Уоллес, Руслан Боширов, Александр Петров, Александр Мишкин
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