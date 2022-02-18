Решение о разоблачении Петрова и Боширова принял лично Путин – Геннадий Гудков

"Я почему считаю, что он неадекватен как политик? Вот сейчас привели пример про столы. А я привожу другой пример, о котором мало кто знает. Будет эксклюзив на вашей передаче. Мне рассказали историю с [Александром] Петровым и [Русланом] Бошировым, как она выглядела. Все же нормальные люди понимали, что Петров и Боширов, выведенные на камеру, вызовут мировой позор и это хуже, чем явка с повинной. И Путина многие его подчиненные пытались отговорить от этого безумного шага. Но решение о том, что Петров и Боширов должны пойти к Маргарите Симоньян и там полностью разоблачиться, принял лично Путин, и более того, когда запись была готова, ее посмотрели окружающие Путина люди, они схватились за голову и сказали, что нельзя такую запись давать. Путин сказал: "Вы ничего не понимаете, эти люди делают важнейшее для страны дело, я решил, они должны быть в эфире, это правильно", – рассказал политик.

По словам Гудкова, Путин взял на себя "все дерьмо, которое лилось на Петрова и Боширова" после выхода этого интервью.

"После того, как Петров и Боширов опозорили в первую очередь Путина на весь мир и показали, что он чудовище, он поехал и поздравил ГРУшников и наградил кучей орденов. Когда вы думаете, что он разыгрывал какие-то комбинации в отношениях между силовиками, я думаю, что это не совсем так. В этом случае он действовал абсолютно прямолинейно", – сказал Гудков.

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