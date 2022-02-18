Решение о разоблачении Петрова и Боширова принял лично Путин – Геннадий Гудков

"Я почему считаю, что он неадекватен как политик? Вот сейчас привели пример про столы. А я привожу другой пример, о котором мало кто знает. Будет эксклюзив на вашей передаче. Мне рассказали историю с [Александром] Петровым и [Русланом] Бошировым, как она выглядела. Все же нормальные люди понимали, что Петров и Боширов, выведенные на камеру, вызовут мировой позор и это хуже, чем явка с повинной. И Путина многие его подчиненные пытались отговорить от этого безумного шага. Но решение о том, что Петров и Боширов должны пойти к Маргарите Симоньян и там полностью разоблачиться, принял лично Путин, и более того, когда запись была готова, ее посмотрели окружающие Путина люди, они схватились за голову и сказали, что нельзя такую запись давать. Путин сказал: "Вы ничего не понимаете, эти люди делают важнейшее для страны дело, я решил, они должны быть в эфире, это правильно", – рассказал политик.
По словам Гудкова, Путин взял на себя "все дерьмо, которое лилось на Петрова и Боширова" после выхода этого интервью.
"После того, как Петров и Боширов опозорили в первую очередь Путина на весь мир и показали, что он чудовище, он поехал и поздравил ГРУшников и наградил кучей орденов. Когда вы думаете, что он разыгрывал какие-то комбинации в отношениях между силовиками, я думаю, что это не совсем так. В этом случае он действовал абсолютно прямолинейно", – сказал Гудков.
Имена предполагаемых сотрудников ГРУ России Александра Мишкина и Анатолия Чепиги стали широко известны после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, которое случилось 4 марта 2018 года. Их отравили разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом "Новичок". Им удалось выжить после покушения.
5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.
Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это врач из ГРУ Александр Мишкин.
Позже российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала интервью с ними. Петров и Боширов заявили, что прибыли в Солсбери на экскурсию и что Петров и Боширов – их настоящие фамилии и они не работают на ГРУ. Также они заявили, что отравляющих веществ у них с собой во время поездки в Великобританию не было. Мужчины утверждают, что они – "предприниматели средней руки" и работают в "фитнес-индустрии".
В апреле 2021 года имена Мишкина и Чепиги всплыли в связи со скандалом со взрывами на чешских складах с боеприпасами, случившимися в 2014 году. Власти Чехии заявили, что они могут быть причастны к этим взрывам, полиция страны объявила их в розыск.
Расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в мае, что Петрова и Боширова повысили и теперь они работают на Кремль.