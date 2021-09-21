Британия обвинила третьего россиянина в причастности к отравлению Скрипаля

В ходе расследования британским правоохранителям удалось идентифицировать третьего фигуранта дела, известного как Сергей Федотов.

По данным следствия, Сергей Федотов – это псевдоним Дениса Сергеева, сотрудника российской военной разведки (ГРУ). Собранные сведения также доказывают, что другие два фигуранта Руслан Боширов и Александр Петров – это псевдонимы российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Полиция представила собранные доказательства в Королевскую прокуратуру (CPS). Прокуроры контртеррористического отдела CPS пришли к выводу, что Федотов причастен к:

заговору с целью убийства Сергея Скрипаля;

покушению на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бейли;

нанесению тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли;

владению химическим оружием и его использованию в нарушение закона о химическом оружии 1996 года.

Detectives also uncovered evidence confirming the real identities of the suspects:



'Sergey Fedotov' * Denis Sergeev

'Alexander Petrov' * Alexander Mishkin

'Ruslan Boshirov' * Anatoliy Chepiga



They have all previously worked together for the 'GRU' in operations outside Russia pic.twitter.com/kbtno9jLCO — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021

Федотов попал в Великобританию 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт Хитроу примерно за четыре часа до Петрова и Боширова. Он останавливался в отеле в центре Лондона со 2-го по 4 марта 2018 года. Предполагается, что Федотов неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона, после чего 4 марта он вылетел в Москву.

Все трое разыскиваются полицией Великобритании, и на всех троих выданы ордера на арест. Процесс подачи заявки на уведомление Интерпола начнется для Сергея Федотова сегодня.

Британская полиция просит свидетелей, у которых есть любая информация об этих трех мужчинах, связаться со следствием.

Ник Прайс, руководитель отдела по борьбе с преступностью и борьбе с терроризмом CPS, сказал, что британские правоохранители не собираются обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан. "Россия четко заявила об этом после запросов об экстрадиции в других случаях. Если эта позиция изменится, запрос об экстрадиции будет сделан", – отметил он.

Представитель контртеррористической полиции Дин Хейдон, который руководил расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, назвал это расследование "одним из самых сложных, когда-либо проводившихся в полиции по борьбе с терроризмом".