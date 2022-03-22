С начала полномасштабного вторжения оккупанты РФ полностью уничтожили минимум 651 дом в Украине – ГСЧС

3780 домов в Украине повреждены с начала полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

3780 домов повреждены.

Примуш добавил, что эта статистика включает только те дома, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, она касается подконтрольных правительству территорий.

Он отметил, что здания, которые обстреливают и бомбят оккупанты в Украине, на 90% не связаны с военными объектами и даже не находятся рядом с ними.

Война России против Украины. Главное (Обновляется)