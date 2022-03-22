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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения оккупанты РФ полностью уничтожили минимум 651 дом в Украине – ГСЧС

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3780 домов в Украине повреждены с начала полномасштабного вторжения РФ
3780 домов в Украине повреждены с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине оккупанты полностью уничтожили минимум 651 дом. Об этом сообщил замглавы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Романа Примуш на брифинге 21 марта, трансляцию вел "Укринформ".

3780 домов повреждены.

Примуш добавил, что эта статистика включает только те дома, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, она касается подконтрольных правительству территорий.

Он отметил, что здания, которые обстреливают и бомбят оккупанты в Украине, на 90% не связаны с военными объектами и даже не находятся рядом с ними. 

Война России против Украины. Главное (Обновляется)

Контекст:

Президент РФ Вдадимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украині Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ГСЧС, война России против Украины, Роман Примуш
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