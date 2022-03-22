В Луганской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 124 мирных жителя – глава ОВА

"С начала вооруженного нападения на нашу страну россия убила 124 мирных жителя Луганской области, ранения получили 103 человека. [...] Мир должен остановить рашизм!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (Обновляется)

Контекст:

Президент РФ Вдадимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украині Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибло 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. В частности, это касается Северодонецка и Рубежного Луганской области.