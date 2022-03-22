В Луганской области из-за российских обстрелов 21 марта произошло 14 пожаров – глава ОГА

"В течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что в Рубежном спасатели и медики не могли добраться к некоторым местам часами из-за постоянных обстрелов.

"В Северодонецке армия России продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают куда именно. Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой – поставки нами отлажены", – проиинформировала пресс-служба.

Война России против Украины. Главное (Обновляется)