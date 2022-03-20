В Луганской области оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых, 56 погибших – Гайдай

"11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и стали стрелять", – говорится в сообщении.

По информации Гайдая, 56 жителей дома погибли на месте. Выжили 15 человек, их оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово, в областной гериатрический интернат.

"Добраться до места трагедии до сих пор невозможно", – добавил чиновник.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что это еще один акт ужасного геноцида – уничтожение мирного населения Украины. Она попросила страны – члены Организации Объединенных Наций ускорить создание специального военного трибунала в связи с преступлениями РФ против мирного населения Украины.

Война России против Украины. Главное