В Сумской области оккупанты расстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу – Офис генпрокурора

"19 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации из огнестрельного оружия обстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела 59-летняя женщина погибла, а ее муж получил ранения.

Ахтырская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, сообщили в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)