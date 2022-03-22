В Киеве задержали сторонника "русского мира", который назвался монахом одного из храмов, по подозрению в работе на РФ – полиция

"В Киеве полицейские задержали сторонника "русского мира" по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности. Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летний злоумышленник, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро", – говорится в сообщении.

В его доме изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины, отметили в полиции.

"Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и другое", – проинформировали в полиции.