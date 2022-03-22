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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве задержали сторонника "русского мира", который назвался монахом одного из храмов, по подозрению в работе на РФ – полиция

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По данным полиции, задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины
По данным полиции, задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины
Фото: Національна поліція України / Facebook

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook 22 марта.

"В Киеве полицейские задержали сторонника "русского мира" по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности. Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летний злоумышленник, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро", – говорится в сообщении.

В его доме изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины, отметили в полиции.

"Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами из России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и другое", – проинформировали в полиции.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/295202956083075

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 17 марта, что в Украине не осталось регионов, где отсутствует явная военная угроза.

Теги: Киев, полиция, диверсанты, война России против Украины
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