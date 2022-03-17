Монастырский заявил, что российские ДРГ есть во всех областях Украины

Монастырский: Мы уже не назовем области, где не происходили бы обстрелы или где не находились бы представители диверсионных групп Фото: МВС України / Facebook

По словам министра, в Украине "не осталось мест, где отсутствовала бы явная военная угроза".

"Мы уже не назовем области, где не происходили бы обстрелы или где не находились бы представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", – заявил Монастырский.

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