Большинство задержанных диверсантов, работавших на РФ, являются гражданами Украины – МВД

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задания", – сказал министр.
На вопрос о признаках диверсантов Монастырский посоветовал украинцам обращать внимание "в первую очередь на внезапное возвращение определенных соседей", нетипичное поведение людей (например, передвижение с оружием лиц, которые не являются членами территориальной обороны).
"Когда появляется незнакомое лицо, стоит обращаться на 102 или горячую линию Службы безопасности Украины. Мы получаем много таких звонков", – добавил он.
После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.
Монастырский говорил 17 марта, что в Украине не осталось регионов, где отсутствует явная военная угроза, его цитирует пресс-служба Кабмина.
"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы или где не находились представители диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас обычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Эта проблема сегодня есть повсюду", – заявлял он.