Большинство задержанных диверсантов, работавших на РФ, являются гражданами Украины – МВД

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали виды на жительство и гражданство, приезжая из других стран или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задания", – сказал министр.

На вопрос о признаках диверсантов Монастырский посоветовал украинцам обращать внимание "в первую очередь на внезапное возвращение определенных соседей", нетипичное поведение людей (например, передвижение с оружием лиц, которые не являются членами территориальной обороны).

"Когда появляется незнакомое лицо, стоит обращаться на 102 или горячую линию Службы безопасности Украины. Мы получаем много таких звонков", – добавил он.