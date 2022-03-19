В Тернополе двое мужчин вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами

"На улице Академика Студинского возникла конфликтная ситуация между неизвестными гражданами, считавшими друг друга "диверсантами". Заявитель сообщил на спецлинию 102, что преследует двух человек, которые показались ему подозрительными. Другая сторона сообщила полицейским, что их преследует и угрожает им неизвестный агрессивный мужчина с оружием. Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, урегулировали конфликт между людьми, а у заявителя обнаружили предмет похожий на оружие, на который у него не было соответствующих документов", – говорится в сообщении.
В полиции призвали граждан не пытаться самостоятельно задерживать людей, которые кажутся им подозрительными, а сообщать о них полиции.
После начала полномасштабного вторжения РФ украинские правоохранители регулярно сообщают о разоблачении и задержании диверсантов. Так, 14 марта СБУ задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский говорил 17 марта, что в Украине не осталось регионов, где отсутствует явная военная угроза.