В Тернополе двое мужчин вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами

"На улице Академика Студинского возникла конфликтная ситуация между неизвестными гражданами, считавшими друг друга "диверсантами". Заявитель сообщил на спецлинию 102, что преследует двух человек, которые показались ему подозрительными. Другая сторона сообщила полицейским, что их преследует и угрожает им неизвестный агрессивный мужчина с оружием. Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, урегулировали конфликт между людьми, а у заявителя обнаружили предмет похожий на оружие, на который у него не было соответствующих документов", – говорится в сообщении.

В полиции призвали граждан не пытаться самостоятельно задерживать людей, которые кажутся им подозрительными, а сообщать о них полиции.