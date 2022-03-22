Экс-главнокомандующий Эстонии: Нужна юридическая процедура для признания РФ террористическим государством

"Это должна быть дискуссия внутри ООН, так как это процесс, к которому должны быть привлечены все государства мира. Фактически, Россия – это фейковое и террористическое государство", – отметил депутат Европарламента.
По его словам, он считает РФ государством-террористом.
"Речь о признании России изгоем, террористическим государством, как Афганистан, или организацией, как Талибан. Внутренне я согласен с такой инициативой – безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задача в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания", – сказал Террас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.