Экс-главнокомандующий Эстонии: Нужна юридическая процедура для признания РФ террористическим государством

"Это должна быть дискуссия внутри ООН, так как это процесс, к которому должны быть привлечены все государства мира. Фактически, Россия – это фейковое и террористическое государство", – отметил депутат Европарламента.

По его словам, он считает РФ государством-террористом.

"Речь о признании России изгоем, террористическим государством, как Афганистан, или организацией, как Талибан. Внутренне я согласен с такой инициативой – безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задача в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания", – сказал Террас.

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