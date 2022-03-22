Кличко: Мы доносим миру правду о том варварстве и дикарстве, которое делает Россия, уничтожая Украину и украинцев

"Идет международный марафон "Единение местного самоуправления мира ради благополучия людей и мира". Сегодня диалог состоялся между мэрами ряда украинских городов и представителями местного самоуправления европейских городов. В частности, Франции, Швейцарии, Австрии и Ирландии. Сегодня мы доносим миру правду о том варварстве и дикарстве, которое совершает Россия, уничтожая Украину и украинцев", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что страны Европы должны усиливать давление на Россию.

"Я подчеркнул европейским партнерам, что мы боремся сегодня не только за наши города и нашу страну. – Мы боремся за ценности и ключевые принципы, которые Россия растаптывает. И то, что российская армия делает сегодня в Украине, аппетиты и планы Путина могут не ограничиться только нашим государством и распространиться на другие страны Европы. И европейцы должны это понимать! Поэтому мы говорим о необходимости усиления экономического и политического давления на РФ. О помощи Украине – гуманитарной, вооруженной, политической поддержке. Агрессора можно остановить только общими и смелыми усилиями мирового сообщества. Потому что Россия замахнулась на весь цивилизованный мир", – подытожил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)