ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Мы доносим миру правду о том варварстве и дикарстве, которое делает Россия, уничтожая Украину и украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Агрессора можно остановить только общими и смелыми усилиями мирового сообщества
Виталий Кличко: Агрессора можно остановить только общими и смелыми усилиями мирового сообщества
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Кличко пообщался с представителями местного самоуправления Франции, Швейцарии, Австрии и Ирландии по поводу ситуации в Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Идет международный марафон "Единение местного самоуправления мира ради благополучия людей и мира". Сегодня диалог состоялся между мэрами ряда украинских городов и представителями местного самоуправления европейских городов. В частности, Франции, Швейцарии, Австрии и Ирландии. Сегодня мы доносим миру правду о том варварстве и дикарстве, которое совершает Россия, уничтожая Украину и украинцев", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что страны Европы должны усиливать давление на Россию.

"Я подчеркнул европейским партнерам, что мы боремся сегодня не только за наши города и нашу страну. – Мы боремся за ценности и ключевые принципы, которые Россия растаптывает. И то, что российская армия делает сегодня в Украине, аппетиты и планы Путина могут не ограничиться только нашим государством и распространиться на другие страны Европы. И европейцы должны это понимать! Поэтому мы говорим о необходимости усиления экономического и политического давления на РФ. О помощи Украине – гуманитарной, вооруженной, политической поддержке. Агрессора можно остановить только общими и смелыми усилиями мирового сообщества. Потому что Россия замахнулась на весь цивилизованный мир", – подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/635460814194136/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, Европа, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Люди Мариуполя переживают настоящий ад". Бедняков смог поговорить со своей сестрой, которая находится в осажденном оккупантами городе
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (54010)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30124)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (26761)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (24829)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16367)
6
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (15498)
7
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (12702)
8
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (9539)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS