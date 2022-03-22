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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они любят войну". В Украине создали базу знаменитостей, поддерживающих российскую агрессию. Названы имена

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Maruv оказалась в базе сайта theylovewar.com
Maruv оказалась в базе сайта theylovewar.com
Фото: maruvofficial.com

Ряд украинских и российских деятелей шоу-бизнеса и блогеров внесли в базу ресурса theylovewar.com ("Они любят войну").

В список вошли те, кто занимается пропагандой или замалчиванием агрессии путинского режима, поддерживает войну России и распространяет дезинформацию. В частности, телеведущая Регина Тодоренко, строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак, блогер София Стужук, российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, украинская певица Maruv. 

"Война закончится, мы отпразднуем победу, но доска позора останется, чтобы украинцы не забывали своих врагов, а бренды знали, с кем не иметь дела", – отметил автор проекта, блогер Петр Заставный. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба агентства коммуникаций Detali.

Он добавил, что тех, кто меняет свою точку зрения, из списка вычеркивают.

В список уже внесены более 200 персон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, агрессия, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, Ани Лорак, украинцы, война России против Украины, телеведущая, Николай Басков, Регина Тодоренко, блогеры, певица, Maruv, блогер, София Стужук
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