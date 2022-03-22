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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Оболонский район столицы

Информация о жертвах и пострадавших уточняется
Информация о жертвах и пострадавших уточняется
Фото: ДСНС України / Facebook

Днем 22 марта российские войска обстреляли Оболонский район Киева, об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Оболонском районе Киева в результате вражеских обстрелов загорелся грузовик и два здания. Сообщение об этом поступило столичным спасателям 22 марта в 13.10. Спасатели в 14.38 локализовали пожар, в 15.00 – ликвидировали. На месте работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/337937131707516

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей. Повреждены более 70 жилых домов.

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, война, Оболонь, обстрелы, война России против Украины, российские военные
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