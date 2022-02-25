Жителей Оболонского района Киева призвали не выходить на улицу из-за боевых действий

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога", – написала Киевская городская государственная администрация в Telegram.
"BBC News Україна" сообщила, что на Минском массиве и Оболони раздаются залпы и выстрелы.
По информации НВ, российские танки попали в дом в этом районе.
Російські танки влучили у будинок на Оболоні pic.twitter.com/D7WlVjQR39— НВ (@tweetsNV) February 25, 2022
Сегодня украинские военные сообщили, что в Киев проникли российские диверсионно-разведывательные группы.
В Минобороны рассказали, что оккупанты захватили автомобили ВСУ, переоделись в форму украинских военных и следовали в сторону центра Киева через Оболонский район. Затем поступала противоречивая информация, удалось ли их обезвредить, но позже советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что группу диверсантов в форме украинских военных убили.
О ДРГ противника на Оболони сообщил также Генеральный штаб ВСУ.
"Просим граждан сообщать о передвижении техники, изготавливать "коктейли Молотова", обезвреживать оккупантов. Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!" – сказано в заявлении Генштаба.
Видео военной техники на Оболони опубликовало издание НВ.
У Києві на Оболоні триває бій з ворожою Диверсійно-розвідувальною групою — Генштаб ЗСУ.— НВ (@tweetsNV) February 25, 2022
Кияни, повідомляйте про пересування російського ворога pic.twitter.com/iDnFmOyTUb
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (вечером 24 февраля Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул президент Украины, несет серьезные потери – в Офисе президента сообщили о более 350 погибших россиянах.
Россияне в первый день боев потеряли более 30 танков, до 130 БМП, семь самолетов и шесть вертолетов, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также известно о захваченных в плен оккупантах.
Из-за нападения на Украину США, Великобритания и Канада заявили о введении санкций против России.
Украинские и американские СМИ сообщают о планах оккупантов захватить столицу Украины. По данным украинских властей, российские военнослужащие пытаются добраться до Киева с разных сторон. В частности, глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что "очень большое количество танков и другой техники" передвигается из Сумской области в направлении Киева. При этом украинским военным удалось остановить продвижение колонны российских танков с чернобыльского направления в районе Иванкова Киевской области. Для этого, по данным "Украинской правды", украинские военнослужащие подорвали мост на реке Ирпень.