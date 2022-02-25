Жителей Оболонского района Киева призвали не выходить на улицу из-за боевых действий

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога", – написала Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"BBC News Україна" сообщила, что на Минском массиве и Оболони раздаются залпы и выстрелы.

По информации НВ, российские танки попали в дом в этом районе.

Російські танки влучили у будинок на Оболоні pic.twitter.com/D7WlVjQR39 — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

Сегодня украинские военные сообщили, что в Киев проникли российские диверсионно-разведывательные группы.

В Минобороны рассказали, что оккупанты захватили автомобили ВСУ, переоделись в форму украинских военных и следовали в сторону центра Киева через Оболонский район. Затем поступала противоречивая информация, удалось ли их обезвредить, но позже советник главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что группу диверсантов в форме украинских военных убили.

О ДРГ противника на Оболони сообщил также Генеральный штаб ВСУ.

"Просим граждан сообщать о передвижении техники, изготавливать "коктейли Молотова", обезвреживать оккупантов. Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!" – сказано в заявлении Генштаба.

Видео военной техники на Оболони опубликовало издание НВ.