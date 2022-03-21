В результате обстрелов оккупантами в Киеве повреждены более 70 жилых домов – КГГА

Отмечается, что коммунальные службы столицы получают ремонтные материалы для восстановления.

"Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что службы столицы "оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои квартиры в тех домах, которые пригодны для проживания".

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