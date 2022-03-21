В результате обстрелов оккупантами в Киеве повреждены более 70 жилых домов – КГГА

Отмечается, что коммунальные службы столицы получают ремонтные материалы для восстановления.
"Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли", – говорится в сообщении.
В КГГА подчеркнули, что службы столицы "оперативно восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои квартиры в тех домах, которые пригодны для проживания".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
В последнее время оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.
20 марта в результате ракетного обстрела российскими оккупантами Подольского района Киева загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. Предварительно известно о восьми погибших.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в Киеве погибли 228 человек, сообщили в КГГА 19 марта.