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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия ввела на территорию Украины весь резерв, который формировался для первого удара – глава Киевской ОВА Павлюк

Павлюк сообщил, что оккупанты на данный момент переходят к статической войне
Павлюк сообщил, что оккупанты на данный момент переходят к статической войне
Фото: Павлюк Олександр / Facebook

Сейчас на территории Украины находится весь резерв оккупационных войск, которые РФ планировала ввести для первого удара. Об этом сказал глава Киевской областной военно-гражданской администрации Александр Павлюк в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 22 марта.

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы были брошены и бросаются сейчас там, где находится операция Объединенных сил", – сообщил Павлюк.

Он также отметил, что в РФ сейчас формируются соответствующие резервные части и производится частичная скрытая мобилизация.

"Противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задания", – добавил Павлюк.

По его словам, оккупанты на данный момент переходят к статической войне.

"Они закрепились в Киевской области и делают полосу, ожидая резервы; на юге и на востоке они также закрепляются. Резервы пока у них заканчиваются, они переходят к полосам, чтобы мы не смогли легко их оттуда выбить. Никто по трассам уже не двигается, в основном перемещаются под прикрытием авиации и РЭБ, используя максимально складки местности", – рассказал Павлюк.

Он отметил, что оккупанты воюют профессионально, однако получают профессиональный ответ от украинских военнослужащих.

"Уже нет такого, как было в первые дни, когда они двигались по дорогам колоннами, в надежде, что мы испугаемся и поднимут флаг там, где им вздумается. Остались те, кто воюет профессионально", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае.

19 марта в Генштабе говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

21 марта Генштаб сообщил, что в ОРДЛО оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию, в частности, они увеличили возраст принудительно мобилизованных до 65 лет.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, авиация, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, операция Объединенных сил, войска, Александр Павлюк
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