Россия ввела на территорию Украины весь резерв, который формировался для первого удара – глава Киевской ОВА Павлюк

Павлюк сообщил, что оккупанты на данный момент переходят к статической войне Фото: Павлюк Олександр / Facebook

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы были брошены и бросаются сейчас там, где находится операция Объединенных сил", – сообщил Павлюк.

Он также отметил, что в РФ сейчас формируются соответствующие резервные части и производится частичная скрытая мобилизация.

"Противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задания", – добавил Павлюк.

По его словам, оккупанты на данный момент переходят к статической войне.

"Они закрепились в Киевской области и делают полосу, ожидая резервы; на юге и на востоке они также закрепляются. Резервы пока у них заканчиваются, они переходят к полосам, чтобы мы не смогли легко их оттуда выбить. Никто по трассам уже не двигается, в основном перемещаются под прикрытием авиации и РЭБ, используя максимально складки местности", – рассказал Павлюк.

Он отметил, что оккупанты воюют профессионально, однако получают профессиональный ответ от украинских военнослужащих.

"Уже нет такого, как было в первые дни, когда они двигались по дорогам колоннами, в надежде, что мы испугаемся и поднимут флаг там, где им вздумается. Остались те, кто воюет профессионально", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

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