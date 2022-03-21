Оккупанты в ОРДЛО увеличили возраст принудительно мобилизованных до 65 лет

Указ о мобилизации опубликован на сайте главаря незаконного вооруженного формирования "ДНР" Дениса Пушилина.

"Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области. С целью увеличения количества потенциальных "призывников" оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" с 55 до 65 лет", – уточнили в посте.

По местному телевидению объявлена мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

"В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов", – сообщили в Минобороны.

Мобилизованным выдают устаревшую экипировку образца 1974 года и защитные шлемы образца 1971-го.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, в Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных "мобилизованных". Один из них – сын директора средней школы Луганска №33. При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", – подчеркнули в министерстве.