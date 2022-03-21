ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в ОРДЛО увеличили возраст принудительно мобилизованных до 65 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мобилизованным в ОРДЛО выдают устаревшую экипировку образца 1970-х годов
Мобилизованным в ОРДЛО выдают устаревшую экипировку образца 1970-х годов
Фото: depositphotos.com

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты увеличили возраст принудительно мобилизованных до 65 лет. Об этом 21 марта сообщила в Facebook пресс-служба Министерства обороны Украины.

Указ о мобилизации опубликован на сайте главаря незаконного вооруженного формирования "ДНР" Дениса Пушилина.

"Враг продолжает "мобилизацию" на временно оккупированных территориях. В частности, очередная волна проходит на территории Донецкой области. С целью увеличения количества потенциальных "призывников" оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" с 55 до 65 лет", – уточнили в посте.

По местному телевидению объявлена мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов.

"В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете – в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов", – сообщили в Минобороны.

Мобилизованным выдают устаревшую экипировку образца 1974 года и защитные шлемы образца 1971-го.

"Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами. В частности, в Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных "мобилизованных". Один из них – сын директора средней школы Луганска №33. При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели", – подчеркнули в министерстве.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280122050966921

Контекст:

6 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае.

19 марта в Генштабе говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

По состоянию на 21 марта, по данным Минобороны Украины, потери среди личного состава оккупантов составили около 15 тыс. военных.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, экипировка, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (70570)
2
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (46019)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (37659)
4
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (26011)
5
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (24471)
6
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (22931)
7
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (22660)
8
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15276)
 
 
 
 