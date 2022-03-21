С начала вторжения украинские военные уничтожили около 100 российских самолетов и 500 танков – Резников

"С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска", – отметил он.
По словам Резникова, все захватчики получат жесткий отпор, откуда бы они ни были.
"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине. Большая роль в том, что планы неприятеля разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать", – подчеркнул министр.
Резников сообщил, что в последние дни команда Минобороны передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов четвертого класса защиты по стандартам НАТО.
"Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит – благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии", – уточнил глава министерства.
Он также призвал не питать иллюзий, потому что Украину ожидает много испытаний.
"Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая. Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом, – мы будем бороться. И победим!" – заявил Резников.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 жертвы и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
Оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
В Генштабе заявляли, что на захваченных территориях оккупанты занимаются мародерством, вывозят в РФ бытовую технику и автомобили. Кроме того, есть случаи, когда личный состав вооруженных сил РФ, вооружение и техника занимают объекты гражданской инфраструктуры.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.