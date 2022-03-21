С начала вторжения украинские военные уничтожили около 100 российских самолетов и 500 танков – Резников

Резников: Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян. Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска", – отметил он.

По словам Резникова, все захватчики получат жесткий отпор, откуда бы они ни были.

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине. Большая роль в том, что планы неприятеля разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать", – подчеркнул министр.

Резников сообщил, что в последние дни команда Минобороны передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов четвертого класса защиты по стандартам НАТО.

"Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит – благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии", – уточнил глава министерства.

Он также призвал не питать иллюзий, потому что Украину ожидает много испытаний.

"Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая. Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом, – мы будем бороться. И победим!" – заявил Резников.