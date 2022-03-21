Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границам Украины – Conflict Intelligence Team

Аналитики проанализировали ряд видео с техникой, опубликованных в сети и присланных им подписчиками.
На одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии.
На другом видео, снятом к северу от Ростова-на-Дону 18 марта, на эшелоне едут БТР и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он следует в северном направлении – то есть, по всей вероятности, с Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, вероятно, перемещаются российские гарнизоны (из Абхазии и Южной Осетии), отмечают аналитики.
Помимо боевой техники, эксперты наблюдают и переброску инженерных машин. Так, на недавнем видео из Иркутской области они увидели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или поломанной техники.
На видео от 18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне виден понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов. По всей вероятности, понтонный парк относится к 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.
"Насколько мы можем судить, интенсивность переброски ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 тыс. бойцов", – говорят аналитики.
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По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов и 121 вертолет.