Россия продолжает перебрасывать войска и технику к границам Украины – Conflict Intelligence Team

Аналитики проанализировали ряд видео с техникой, опубликованных в сети и присланных им подписчиками.

На одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону, виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует со станции Сибирцево Приморского края, где дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии.

Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

На другом видео, снятом к северу от Ростова-на-Дону 18 марта, на эшелоне едут БТР и грузовики. Установить происхождение эшелона невозможно, однако он следует в северном направлении – то есть, по всей вероятности, с Северного Кавказа или из Краснодарского края. С того же направления, вероятно, перемещаются российские гарнизоны (из Абхазии и Южной Осетии), отмечают аналитики.

Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

Помимо боевой техники, эксперты наблюдают и переброску инженерных машин. Так, на недавнем видео из Иркутской области они увидели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или поломанной техники.

Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

На видео от 18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне виден понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов. По всей вероятности, понтонный парк относится к 30-му инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.

Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

"Насколько мы можем судить, интенсивность переброски ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 тыс. бойцов", – говорят аналитики.