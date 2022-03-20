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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили дополнительную мобилизацию в ОРДО – Генштаб ВСУ

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Новую волну мобилизации Генштаб ВСУ ожидает и в ОРЛО
Новую волну мобилизации Генштаб ВСУ ожидает и в ОРЛО
Фото: depositphotos.com

Российские кураторы объявили дополнительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области для пополнения 1-го армейского корпуса. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидается и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат", – подчеркивают в Генштабе.

Также по данным ведомства, российские военные за прошедшие сутки не пропустили в Херсонскую область четыре грузовика с продуктами питания и медикаментами первой необходимости, отправленных из города Апостолово Днепропетровской области.

В Генштабе считают, что таким образом оккупанты пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям – преференции в ведении бизнеса.

Также стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского Черноморского флота срочно заменяет 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276581057988313

Контекст:

6 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае.

19 марта Генштаб ВСУ заявлял, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

По состоянию на 19 марта известно, что потери среди личного состава оккупантов составили около 14 400 военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины, ОРДЛО
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