Оккупанты объявили дополнительную мобилизацию в ОРДО – Генштаб ВСУ

"Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидается и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат", – подчеркивают в Генштабе.
Также по данным ведомства, российские военные за прошедшие сутки не пропустили в Херсонскую область четыре грузовика с продуктами питания и медикаментами первой необходимости, отправленных из города Апостолово Днепропетровской области.
В Генштабе считают, что таким образом оккупанты пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям – преференции в ведении бизнеса.
Также стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.
На фоне подобных обстоятельств командованием российского Черноморского флота срочно заменяет 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае.
19 марта Генштаб ВСУ заявлял, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
По состоянию на 19 марта известно, что потери среди личного состава оккупантов составили около 14 400 военных.