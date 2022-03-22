"Профессионально подготовленные группировки". Павлюк оценил уровень российской оккупационной армии

Павлюк: Те, с кем мы сталкивались в зоне операции Объединенных сил, очень мощно были подготовлены Фото: Павлюк Олександр / Facebook

"Те, с кем мы сталкивались в зоне операции Объединенных сил, очень мощно были подготовлены. Возможно, в других местах военные части были не совсем боеготовы, но все, что были в ООС, – это профессионально подготовленные группировки", – сказал Павлюк.

Он также добавил, что россияне из-за потерь в личном составе впоследствии начали "мобилизовывать" в свою армию местных жителей из ОРДЛО.

"Они собирали всех, кто проживал на территории ОРДЛО, мобилизовали их и тупо бросали "на убой", вели перед своими танками. Я не знаю, кто остался проживать на тех территориях, потому что столько, сколько погибло из тех "мобилизованных", которых вели в бой или под наркотиками, или под алкоголем... Так было и в 2014 году – их бросали в бой под действием каких-либо препаратов, люди просто не боялись идти в атаку, пока их не прошивало несколько пуль, пока они не теряли способность двигаться, они все шли вперед", – рассказал Павлюк.

По его словам, нынешняя "мобилизация", которую снова проводят оккупанты в ОРДЛО, – это геноцид населения Луганской и Донецкой областей.

"Такое же повторяется сейчас. Они снова совершают геноцид, полностью истребляют все местное население, которое там есть, – проводят мобилизацию, ищут, кто еще скрылся от них, снова бросают в бой против нас", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

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