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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Профессионально подготовленные группировки". Павлюк оценил уровень российской оккупационной армии

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Павлюк: Те, с кем мы сталкивались в зоне операции Объединенных сил, очень мощно были подготовлены
Павлюк: Те, с кем мы сталкивались в зоне операции Объединенных сил, очень мощно были подготовлены
Фото: Павлюк Олександр / Facebook

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС), а ныне глава Киевской областной военно-гражданской администрации Александр Павлюк в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 22 марта, оценил профессиональную подготовленность российских захватчиков.

"Те, с кем мы сталкивались в зоне операции Объединенных сил, очень мощно были подготовлены. Возможно, в других местах военные части были не совсем боеготовы, но все, что были в ООС, – это профессионально подготовленные группировки", – сказал Павлюк.

Он также добавил, что россияне из-за потерь в личном составе впоследствии начали "мобилизовывать" в свою армию местных жителей из ОРДЛО.

"Они собирали всех, кто проживал на территории ОРДЛО, мобилизовали их и тупо бросали "на убой", вели перед своими танками. Я не знаю, кто остался проживать на тех территориях, потому что столько, сколько погибло из тех "мобилизованных", которых вели в бой или под наркотиками, или под алкоголем... Так было и в 2014 году – их бросали в бой под действием каких-либо препаратов, люди просто не боялись идти в атаку, пока их не прошивало несколько пуль, пока они не теряли способность двигаться, они все шли вперед", – рассказал Павлюк.

По его словам, нынешняя "мобилизация", которую снова проводят оккупанты в ОРДЛО, – это геноцид населения Луганской и Донецкой областей.

"Такое же повторяется сейчас. Они снова совершают геноцид, полностью истребляют все местное население, которое там есть, – проводят мобилизацию, ищут, кто еще скрылся от них, снова бросают в бой против нас", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 марта Генштаб ВСУ сообщал, что РФ запустила скрытую мобилизацию в Краснодарском крае.

19 марта в Генштабе говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

21 марта Генштаб сообщил, что в ОРДЛО оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию, в частности, они увеличили возраст принудительно мобилизованных до 65 лет.

Теги: Донецк, Украина, Луганск, война, военные, оккупация, мобилизация, геноцид, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО, население, ООС, Александр Павлюк, российские оккупанты
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