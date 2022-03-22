Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников – украинская разведка

По данным украинской разведки, преступникам предлагают полную амнистию в обмен на участие в боевых действиях в Украине Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, должникам обещают освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с российской армией. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе.

Помимо этого, в РФ продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагают полную амнистию в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

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