Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников – украинская разведка

"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, должникам обещают освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с российской армией. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе.
Помимо этого, в РФ продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагают полную амнистию в обмен на участие в боевых действиях в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину убиты около 15,3 тыс. российских оккупантов.