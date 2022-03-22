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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников – жителям ОРДЛО: Россия проиграет эту войну. Старайтесь уклониться от мобилизации или переходите на сторону украинской армии

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Резников: Украинские воины уже уничтожили более 15 тыс. российских солдат
Резников: Украинские воины уже уничтожили более 15 тыс. российских солдат
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников 22 марта в Facebook призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уклоняться от насильственной мобилизации со стороны РФ.

"В последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Мы знаем и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются. Мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО пойдет на тысячи… Вы наверняка видите, что планы россиян идут прахом. Украинские воины уже уничтожили более 15 тыс. российских солдат. Россия проиграет эту войну и упадет в хаос. Ей будет точно не до вас", – отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему считает жителей ОРДЛО своими гражданами.

"Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С какими-либо разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы – свободный народ. Но мы едины. Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие, в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро. Действенное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете взять в плен российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания", – сказал Резников.

Он также добавил, что всех виновных ждет справедливый суд, "а не судилище". А после отбывания наказания те, кто совершили преступления, смогут вернуться к нормальной жизни.

"Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс. Обращаюсь к матерям, женам, подругам тех, кто может попасть в лапы российских захватчиков. Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце. Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это быстрее", – резюмировал министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/372419218227769

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По информации украинской разведки, РФ не платит компенсации за погибших "мобилизованных" из террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и сжигает тела уничтоженных российских добровольцев.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составили около 15,3 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, Алексей Резников, ДНР, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО, российские оккупанты
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