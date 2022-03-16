РФ не платит компенсации за погибших "мобилизованных" из "ЛДНР" и сжигает тела российских добровольцев – разведка

Как отмечает разведка, во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий – в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, нет.

"Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 млн руб. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, на временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1-го Армейского корпуса оккупантов. Подавляющая часть "новобранцев" отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди "новобранцев" достигают 70–80%.

"Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно", – добавили в ГУР.

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