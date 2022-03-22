"У 50% личного состава обморожение ног". СБУ перехватила разговор, в котором оккупант из РФ рассказал, что под Николаевом страшнее воевать, чем в Чечне

По словам российского военного, его группировка находится в осаде, а командование бросило своих подчиненных.

В связи с тем, что украинские военные взяли оккупантов в кольцо, нынешнюю "задачу идти на Николаев" россияне считают нереальной.

Помимо этого, оккупант жалуется, что "у 50% личного состава обморожение ног", поскольку у россиян нет палаток и буржуек, живут они в окопах, которые вырыли сами. Он также отметил, что военных с обморожениями никто лечить не собирается, поскольку "даже "200-х" не вывозят".

Война России против Украины. Главное (обновляется)