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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Слобожанском направлении силы ПВО Украины сбили два боевых самолета РФ

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В МВД отмечали, что системы катапультирования российских самолетов могут умышленно приводить в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным
В МВД отмечали, что системы катапультирования российских самолетов могут умышленно приводить в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

22 марта на Слобожанском направлении украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели. Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Восток".

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны-агрессора. Держим строй! Слава Украине", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/280872127557361

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на утро 22 марта Россия потеряла в войне против Украины 99 самолетов и 35 оперативно-тактических беспилотников.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 марта украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовала для вторжения.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предположил, что перед вылетом системы катапультирования российских самолетов умышленно приводят в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным. "В последние дни мы перестали видеть задержанных летчиков. Они не могут катапультироваться по одной простой причине – им отрезают стропы парашютов, чтобы они не попадали в плен. По сути их летчики – это камикадзе", – пояснил представитель МВД.

Теги: война, военные, ПВО, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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