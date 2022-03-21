США неформально предлагали Турции передать Украине системы С-400 – Reuters

Агентство пишет, что в феврале официальные лица США обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало. Также тема поднималась во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта.

Reuters, ссылаясь на данные аналитиков, пишет, что идея передачи С-400 "наверняка будет отвергнута Турцией".

Война России против Украины. Главное

В середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400 начался кризис в отношениях Турции и США. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне. Эрдоган называл эти санкции "атакой на суверенитет Турции".