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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США неформально предлагали Турции передать Украине системы С-400 – Reuters

Турция решила закупить С-400 у России в 2019 году
Турция решила закупить С-400 у России в 2019 году
Фото: EPA (архив)

США неформально консультировались с Турцией по поводу возможности передачи Украине систем противоракетной обороны С-400. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника 20 марта.

Агентство пишет, что в феврале официальные лица США обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало. Также тема поднималась во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта.

Reuters, ссылаясь на данные аналитиков, пишет, что идея передачи С-400 "наверняка будет отвергнута Турцией". 

Война России против Украины. Главное

В середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400 начался кризис в отношениях Турции и США. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне. Эрдоган называл эти санкции "атакой на суверенитет Турции".

Контекст:

Украина рассматривает и альтернативные способы "закрытия неба". Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны. 

Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot. 17 марта Словакия подтвердила, что готова предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300 Украине, если получит  "надлежащую замену" советским комплексам.

Теги: США, ПВО, война России против Украины, С-400, Reuters
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