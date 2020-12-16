Эрдоган назвал санкции США из-за покупки российских С-400 "атакой на суверенитет Турции"

США давят на Анкар, чтобы пресечь развитие турецкого оборонного комплекса и превратить Турцию в зависимую страну в сфере военных поставок, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Санкции США, введенные против Турции после покупки зенитно-ракетного комплекса С-400 у России , были поводом для давления на Анкару и являются атакой на суверенитет Турции. Об этом в среду, 16 декабря, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует агентство Анадолу.

Не было бы российских комплексов, нашлась бы другая причина для давления, подчеркнул он.

Президент отметил, что ни одна страна мира, за исключением Турции, не попадала под ограничения США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" CAATSA. Впервые подобные санкции введены против страны-партнера Вашингтона по НАТО, констатировал Эрдоган.

Истинная причина давления США на Анкару состоит в желании пресечь развитие турецкого оборонного комплекса и превращение Турции в зависимую страну в сфере военных поставок, уверен турецкий лидер.

Власти Турции удвоят усилия по увеличению импортозамещения в сфере обороны, добавил глава государства и заверил, что увеличит поддержку тех, кто попал под американские санкции.

Введенные 14 декабря США ограничительные меры предполагают заморозку активов и визовые ограничения для Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне.