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США ввели санкции против Турции из-за покупки у России зенитного комплекса С-400

Введенные США ограничительные меры за покупку российской системы С-400 замораживают активы и вводят визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и трех чиновников ведомства. Штаты также запретят кредитование этой организации.

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Первая партия С-400 прибыла в Турцию в июле 2019 года
Первая партия С-400 прибыла в Турцию в июле 2019 года
Фото: EPA

США ввели санкции против управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку зенитно-ракетного комплекса С-400 у России. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США от 14 декабря.

"США неоднократно и на самом высоком уровне давали понять Турции, что покупка системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники, личного состава США и предоставит значительные средства оборонному сектору России. Вопреки предупреждениям Турция продолжила закупку С-400 у России, несмотря на наличие альтернативных систем, совместимых с НАТО", – сказано в заявлении.

Американские санкции запрещают выдавать лицензии и разрешения на экспорт турецкому управлению. Кроме этого, ведомство не может пользоваться помощью экспортно-импортного банка США и получать кредиты на сумму более $10 млн в год. Соединенные Штаты будут препятствовать кредитованию турецкого оборонного управления в международных финансовых организациях.

Ограничительные меры предполагают заморозку активов и визовые ограничения для Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне. Четверо турецких чиновников попали в санкционный список CAATSA.

Демир в свою очередь отметил в Twitter приверженность Турции своей цели – полной независимости оборонной промышленности.

"Любое решение, принятое в отношении меня или нашего ведомства за рубежом, не изменит мою позицию или позицию моей команды. Это никак не помешает турецкой оборонной промышленности", – написал он.

Раскритиковал американские санкции в отношении Анкары и глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как сообщил ТАСС, он назвал такие меры "очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву, проявлением нелегитимных, односторонних принудительных мер, которыми Соединенные Штаты пользуются уже десятилетия".

Управление оборонной промышленности Турции – государственное ведомство, которое заключает контракты на закупку военной техники.

Турция и Россия договорились о поставках систем С-400 в июле 2017 года. По словам высокопоставленного источника агентства Bloomberg в турецком правительстве, стоимость четырех ЗРК составила около $2,5 млрд.

Первая партия зенитно-ракетных комплексов прибыла в Турцию в июле 2019-го. О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне этого года

Теги: Россия, Турция, санкции, Сергей Лавров, ПВО, заморозки, Анкара, активы, С-400
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