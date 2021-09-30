ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган заявил, что если бы США продали Турции систему ПРО Patriot, то "не пришлось бы покупать С-400" у РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган подчеркнул, что Турция "вправе покупать наше собственное оружие"
Эрдоган подчеркнул, что Турция "вправе покупать наше собственное оружие"
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретение у России систем противовоздушной С-400 было обусловлено отказом США поставить зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом он сказал изданию The New York Times в интервью, опубликованном 30 сентября.

По словам Эрдогана, если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему "не пришлось бы покупать С-400".

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется".

Издание отмечает, что системы С-400 способны сбивать самолеты стран НАТО. Однако Эрдоган отверг предположения о том, что их покупка ослабляет Североатлантический альянс. Он еще раз подчеркнул, что Турция "вправе покупать наше собственное оружие".

Эрдоган также заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в 2019 году, когда обсуждалась эта закупка, президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контекст:

Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне.

Эрдоган называл эти санкции "атакой на суверенитет Турции".

27 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. "Никто не сможет этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения", – подчеркнул он. 

Теги: Россия, США, Турция, Реджеп Эрдоган, оружие, ПВО, ПРО, ракеты, С-400, Рособоронэкспорт, ПРО Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая", "Классная малышка". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая", "Классная малышка". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Свято место пусто не бывает". Волочкова за накрытым столом снялась верхом на мужчине
"Свято место пусто не бывает". Волочкова за накрытым столом снялась верхом на мужчине
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
"Боже, как я испугалась". Спирс, избавившись от опеки отца, впервые села за штурвал вертолета. Видео
"Боже, как я испугалась". Спирс, избавившись от опеки отца, впервые села за штурвал вертолета. Видео
"Зачем всех тащить в свою спальню?", "Выглядит неэстетично". Бадоева выложила в сеть постельные фото
"Зачем всех тащить в свою спальню?", "Выглядит неэстетично". Бадоева выложила в сеть постельные фото
"Бабка вообще ахнулась?" Успенская зацеловала в рот дельфина
"Бабка вообще ахнулась?" Успенская зацеловала в рот дельфина
Отец Спирс отстранен от опекунства над дочерью – певица находилась под его контролем 13 лет
Отец Спирс отстранен от опекунства над дочерью – певица находилась под его контролем 13 лет
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному", "Эту болезнь можно и нужно побороть". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS