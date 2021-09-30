Эрдоган заявил, что если бы США продали Турции систему ПРО Patriot, то "не пришлось бы покупать С-400" у РФ

По словам Эрдогана, если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему "не пришлось бы покупать С-400".

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: "Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется".

Издание отмечает, что системы С-400 способны сбивать самолеты стран НАТО. Однако Эрдоган отверг предположения о том, что их покупка ослабляет Североатлантический альянс. Он еще раз подчеркнул, что Турция "вправе покупать наше собственное оружие".

Эрдоган также заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в 2019 году, когда обсуждалась эта закупка, президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.