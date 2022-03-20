В ближайшие дни в Украину поступят системы ПВО и другое вооружение от США – Данилов

"Это будут и Stingers, и Javelins, и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", – сказал Данилов.
16 марта президент США Джо Байден заявил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 800 зенитных комплексов Stinger для защиты от самолетов и российских крылатых ракет, а также боеприпасы к ним, 2 тыс. зенитно-ракетных комплексов Javelin и другое вооружение, боеприпасы и защитную амуницию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Перед вторжением РФ в Украину и после его начала 24 февраля ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.
6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.
Президент Владимир Зеленский 15 марта призвал партнеров Украины увеличить объемы военной помощи, которая поступает в страну из-за массового вторжения РФ. По его словам, вооружение из стран Запада на неделю расходуется Украиной за 20 часов.