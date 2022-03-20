В ближайшие дни в Украину поступят системы ПВО и другое вооружение от США – Данилов

"Это будут и Stingers, и Javelins, и противотанковые комплексы, это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", – сказал Данилов.

16 марта президент США Джо Байден заявил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 800 зенитных комплексов Stinger для защиты от самолетов и российских крылатых ракет, а также боеприпасы к ним, 2 тыс. зенитно-ракетных комплексов Javelin и другое вооружение, боеприпасы и защитную амуницию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)