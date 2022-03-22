Российские оккупанты имеют боеприпасы и еду на три дня и массово отказываются вести боевые действия – Генштаб ВСУ

Оккупантам не удалось организовать трубопроводное соединение для обеспечения своих войск горючим, сообщает Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. Российские оккупационные войска имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", -- говорится в сообщении.

По данным Генштаба, захватчики массово отказываются выполнять преступные приказы своего командования.

"В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции", – сообщается в сводке.

Отмечается, что российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом вооруженных сил Беларуси о необходимости участия в войне с Украиной.

В Генштабе сообщили, что за предыдущие сутки подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено более девяти воздушных целей оккупантов – 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета.

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе захватчиков, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей.

Также украинские военнослужащие отбили 13 атак российской армии и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Потери личного состава оккупационных войск составили около 300 человек, сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Луганской области оккупанты продолжают проводить мобилизацию местных жителей. Значительная часть жителей не поддерживает политику захватчиков, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.

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