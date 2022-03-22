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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия удерживает сухопутный коридор с Крымом – Генштаб ВСУ

Россия блокирует выход Украины к Азовскому морю
Россия блокирует выход Украины к Азовскому морю
Фото: EPA

Россия блокирует выход Украины к Азовскому морю, удерживая сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Об этом сказано в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 21 марта.

В Генштабе заявили, что на большинстве направлений противник либо не вел активных наступательных действий, либо не смог серьезно продвинуться. 

"Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, восемь БМП, два МТ-ЛБ, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника", – сказано в сообщении.

Потери личного состава противника в Генштабе предварительно оценили в 300 человек.

"Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации к границам Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов", – сообщили в Генштабе. 

По данным украинской стороны, военно-политическое руководство РФ проводит пропагандистские мероприятия среди военнослужащих вооруженных сил Беларуси с целью убедить их в необходимости принять участие в войне в Украине. 

В Генштабе прогнозируют, что оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280490960930030

Контекст:

Сегодня 27-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях. 

По данным британской разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. В Лондоне считают, что Киев остается главной военной целью России.

Власти Мариуполя Донецкой области, который оккупанты держат в окружении более двух недель, убеждены, что еще одна цель российских войск – "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым через Мариуполь. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, Азовское море, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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