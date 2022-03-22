Россия удерживает сухопутный коридор с Крымом – Генштаб ВСУ

В Генштабе заявили, что на большинстве направлений противник либо не вел активных наступательных действий, либо не смог серьезно продвинуться.
"Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, восемь БМП, два МТ-ЛБ, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника", – сказано в сообщении.
Потери личного состава противника в Генштабе предварительно оценили в 300 человек.
"Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации к границам Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов", – сообщили в Генштабе.
По данным украинской стороны, военно-политическое руководство РФ проводит пропагандистские мероприятия среди военнослужащих вооруженных сил Беларуси с целью убедить их в необходимости принять участие в войне в Украине.
В Генштабе прогнозируют, что оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 27-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По данным британской разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. В Лондоне считают, что Киев остается главной военной целью России.
Власти Мариуполя Донецкой области, который оккупанты держат в окружении более двух недель, убеждены, что еще одна цель российских войск – "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым через Мариуполь.