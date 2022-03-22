Россия удерживает сухопутный коридор с Крымом – Генштаб ВСУ

В Генштабе заявили, что на большинстве направлений противник либо не вел активных наступательных действий, либо не смог серьезно продвинуться.

"Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, восемь БМП, два МТ-ЛБ, три артиллерийские системы и четыре автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника", – сказано в сообщении.

Потери личного состава противника в Генштабе предварительно оценили в 300 человек.

"Утратив наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории Российской Федерации к границам Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах Российской Федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов", – сообщили в Генштабе.

По данным украинской стороны, военно-политическое руководство РФ проводит пропагандистские мероприятия среди военнослужащих вооруженных сил Беларуси с целью убедить их в необходимости принять участие в войне в Украине.

В Генштабе прогнозируют, что оккупанты продолжат наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)