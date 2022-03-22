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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова – Генштаб

Бои за Макаров идут с начала российского вторжения
Бои за Макаров идут с начала российского вторжения
Фото: Сергій Яценко / Facebook

Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от поселка Макаров Бучанского района Киевской области, сказано в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В результате контратаки подразделений Вооруженных сил Украины противник вынужден отступить на невыгодные рубежи. Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников над Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", – сообщили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280490960930030

Макаров находится в 60 км от Киева. Как отметил в Telegram военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко, освобождение Макарова дополнительно отрезает российских оккупантов от дороги M-06 Киев – Чоп и "обнажает тылы ближайших к Киеву войск противника".

21 марта в Макарове побывал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, о чем он сообщил в Facebook. 

"Город под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Разнесенная снарядами крыша и сожженные пламенем окна. Именно так сейчас выглядит Макаровское отделение полиции, варварски разрушенное захватчиком. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=660310958631919&id=100039590617894

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За Макаров идут бои с начала российского вторжения. 2 марта ВСУ уже сообщали, что им удалось освободить Макаров от оккупантов и закрепиться там, но позже российские войска снова продвинулись к поселку. 

Мэр Киева Виталий Кличко объяснял, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, в том числе в Бучанском районе. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Генштаб ВСУ, Киевская область, Андрей Цаплиенко, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Небытов, российские оккупанты, Макаров
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