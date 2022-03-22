ВСУ отбросили российских оккупантов от Макарова – Генштаб

"В результате контратаки подразделений Вооруженных сил Украины противник вынужден отступить на невыгодные рубежи. Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников над Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", – сообщили в Генштабе.
Макаров находится в 60 км от Киева. Как отметил в Telegram военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко, освобождение Макарова дополнительно отрезает российских оккупантов от дороги M-06 Киев – Чоп и "обнажает тылы ближайших к Киеву войск противника".
21 марта в Макарове побывал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, о чем он сообщил в Facebook.
"Город под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Разнесенная снарядами крыша и сожженные пламенем окна. Именно так сейчас выглядит Макаровское отделение полиции, варварски разрушенное захватчиком. Людей на улицах нет. Каждый второй дом поврежден или уничтожен", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За Макаров идут бои с начала российского вторжения. 2 марта ВСУ уже сообщали, что им удалось освободить Макаров от оккупантов и закрепиться там, но позже российские войска снова продвинулись к поселку.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснял, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, в том числе в Бучанском районе.