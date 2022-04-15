"Каждый допрос начинался с путинской пропаганды, что Украину придумал Ленин". Два украинских пилота вернулись домой из плена оккупантов – разведка

"Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами", – говорится в сообщении.
Один из пилотов, Иван Пепеляшко, рассказал, что оккупанты не оказывали медицинскую помощь пленным украинцам даже с серьезными ранениями.
"Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", – отметил он.
По словам второго пилота, Алексея Чижа, россияне постоянно проводили для украинцев изнурительные допросы.
Каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал лидер большевиков Владимир Ленин, рассказал он.
"Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности", – поделился пилот.
Как сообщили военные, российские офицеры даже во время допросов признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей им достичь не удалось.
"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков", повторяют, что хотят освободить Украину от "нацистов". Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто ...бнутые какие-то", – сказал Пепеляшко.
Сообщается, что сейчас пилоты находятся в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских). Еще один обмен состоялся 14 апреля, в страну вернулись 30 человек.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции, 13 апреля он сообщил о возвращении супружеской пары из плена РФ в результате обмена.
14 апреля Украина и РФ провели обмен пленными в Херсонской области. Украина выдала четверых пленных российских военнослужащих, освободив из плена пятерых украинцев.