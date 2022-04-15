"Каждый допрос начинался с путинской пропаганды, что Украину придумал Ленин". Два украинских пилота вернулись домой из плена оккупантов – разведка

Как рассказали военные, российские офицеры даже во время допросов признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей им достичь не удалось Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Для наших пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце концов их доставили в СИЗО города Курск, где они находились в камере еще с восемью украинскими офицерами", – говорится в сообщении.

Один из пилотов, Иван Пепеляшко, рассказал, что оккупанты не оказывали медицинскую помощь пленным украинцам даже с серьезными ранениями.

"Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", – отметил он.

По словам второго пилота, Алексея Чижа, россияне постоянно проводили для украинцев изнурительные допросы.

Каждый допрос традиционно начинался с путинской пропаганды по поводу того, что Украину придумал лидер большевиков Владимир Ленин, рассказал он.

"Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Упоминали о наших семьях и об угрожающей им опасности", – поделился пилот.

Как сообщили военные, российские офицеры даже во время допросов признавали, что их "блиц-криг" провалился и поставленных целей им достичь не удалось.

"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков", повторяют, что хотят освободить Украину от "нацистов". Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша. Просто ...бнутые какие-то", – сказал Пепеляшко.

Сообщается, что сейчас пилоты находятся в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

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