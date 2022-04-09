Проведен третий обмен пленными, освобождены 26 украинцев – Верещук

"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая девять женщин. Всего 26 наших людей", – написала Верещук.
Она отметила, что обмен проведен по приказу президента Владимира Зеленского.
В начале апреля Верещук сообщила, что с обменами возникают проблемы, в частности, из-за того, что Россия берет в заложники не только военных, но и множество мирных жителей, и требует обменивать пленных по принципу "военных – на военных, гражданских – на гражданских". "Я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд?" – говорила министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
1 апреля Украина и Россия провели обмен пленными в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.