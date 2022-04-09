Проведен третий обмен пленными, освобождены 26 украинцев – Верещук

Верещук сообщила об освобождении из российского плена 12 военных и 14 гражданских Фото: president.gov.ua

"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая девять женщин. Всего 26 наших людей", – написала Верещук.

Она отметила, что обмен проведен по приказу президента Владимира Зеленского.

В начале апреля Верещук сообщила, что с обменами возникают проблемы, в частности, из-за того, что Россия берет в заложники не только военных, но и множество мирных жителей, и требует обменивать пленных по принципу "военных – на военных, гражданских – на гражданских". "Я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд?" – говорила министр.

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