Освобожденные после обмена украинские военные уже направляются к своим родным. Видео

Украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская Фото: пресс-служба Офиса президента

"Освобожденным вчера из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Уже скоро каждый сможет увидеть родных", – написал Тимошенко.

Он поблагодарил всех освобожденных военнослужащих за их службу.