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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденные после обмена украинские военные уже направляются к своим родным. Видео

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Украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская
Украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская
Фото: пресс-служба Офиса президента

Украинские военные, которые 1 апреля были освобождены в ходе обмена, уже вскоре увидят свои семьи и побратимов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он также обнародовал в Telegram видео, как военные готовятся отправиться к месту встречи с представителями командования своих подразделений.

"Освобожденным вчера из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Уже скоро каждый сможет увидеть родных", – написал Тимошенко.

Он поблагодарил всех освобожденных военнослужащих за их службу.

Контекст:

1 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. Украина вернула домой 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. по словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.

Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Теги: военные, война России против Украины, обмен пленными, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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