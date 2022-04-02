Освобожденные после обмена украинские военные уже направляются к своим родным. Видео

"Освобожденным вчера из плена украинским военным была предоставлена вся необходимая помощь, в том числе медицинская. Уже скоро каждый сможет увидеть родных", – написал Тимошенко.
Он поблагодарил всех освобожденных военнослужащих за их службу.
1 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. Украина вернула домой 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. по словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.