Один из защитников острова Змеиный вернулся из плена домой и получил награду

Он встретился с главой ОГА Игорем Табурцом и получил награду "За заслуги перед Черкасской областью".
Фамилии военнослужащего, как и других деталей о нем, ОГА не сообщает. Украинские СМИ пришли к выводу, что это автор фразы о русском корабле, которая уже стала крылатой. В описании к репортажу о награждении пресс-служба ОГА назвала его "легендарным пограничником".
Однако 24 марта в комментарии "ВВС News Україна" в Госпогранслужбе заявляли, что сознательно не называют имени военнослужащего, который вел переговоры с российскими моряками, и соответственно, автора этой фразы. На тот момент военнослужащие еще были в плену. Журналистка "Украинской правды" Валентина Романенко в Facebook в комментариях под постом о награждении военнослужащего в Черкассах отмечала: ей в ГПСУ сказали, что имеют лишь предположения, кто может быть автором фразы.
В начале марта жительница Черкасской области Татьяна Грибова дала интервью сайту "Золотоноша.City", в нем женщина говорила, что автор фразы – ее сын Роман. Позже в интервью "Сегодня" она сказал, что сын – морской пехотинец.
"Когда мой сын послал корабль, я поняла, сколько гордости, непобедимости в этих словах. Это стало призывом к борьбе против проклятого оккупанта во всем мире. Это взбодрило весь мир!" – заявила женщина.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила 23 марта, что есть возможность освобождения украинских моряков с острова Змеиный. На следующий день она сообщила о состоявшемся обмене пленными между Украиной и Россией. Из заявления Верещук не было однозначно ясно, что в числе освобожденных есть защитники острова.
Позже в интервью российским СМИ (текстовую версию публиковала, в частности, "Медуза") президент Украины Владимир Зеленский говорил, что часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены.
"Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто были взяты в плен, – их поменяли: произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, – они, честно говоря, герои. А те, кто выжили, – ребята, мы обменяли, и все", – говорил президент.