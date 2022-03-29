Один из защитников острова Змеиный вернулся из плена домой и получил награду

Он встретился с главой ОГА Игорем Табурцом и получил награду "За заслуги перед Черкасской областью".

Фамилии военнослужащего, как и других деталей о нем, ОГА не сообщает. Украинские СМИ пришли к выводу, что это автор фразы о русском корабле, которая уже стала крылатой. В описании к репортажу о награждении пресс-служба ОГА назвала его "легендарным пограничником".

Однако 24 марта в комментарии "ВВС News Україна" в Госпогранслужбе заявляли, что сознательно не называют имени военнослужащего, который вел переговоры с российскими моряками, и соответственно, автора этой фразы. На тот момент военнослужащие еще были в плену. Журналистка "Украинской правды" Валентина Романенко в Facebook в комментариях под постом о награждении военнослужащего в Черкассах отмечала: ей в ГПСУ сказали, что имеют лишь предположения, кто может быть автором фразы.

В начале марта жительница Черкасской области Татьяна Грибова дала интервью сайту "Золотоноша.City", в нем женщина говорила, что автор фразы – ее сын Роман. Позже в интервью "Сегодня" она сказал, что сын – морской пехотинец.

"Когда мой сын послал корабль, я поняла, сколько гордости, непобедимости в этих словах. Это стало призывом к борьбе против проклятого оккупанта во всем мире. Это взбодрило весь мир!" – заявила женщина.

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Видео: Черкаська ОДА / YouTube