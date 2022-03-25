В Черкасской области жителям запретили посещать леса на период военного положения

В ОВА заявили, что запрет на посещение лесов действует для безопасности людей и сохранения лесов от пожаров! Фото: depositphotos.com

"Теперь посещать леса в Черкасской области запрещено. Это касается и въезда в них транспортных средств. Исключение – служащие, обеспечивающие оборону государства, национальную безопасность, охрану правопорядка и выполняющие лесохозяйственные мероприятия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что запрет действует на период военного положения.

"Отнеситесь с пониманием к этому запрету. Все для вашей безопасности и сохранения лесов от пожаров!" – добавили в ОВА.

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