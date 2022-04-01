Украина и Россия провели еще один обмен пленными – ОП

"Хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – сказал он.
По словам Тимошенко, обмен произошел согласно договоренностям переговорных групп.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook добавила, что Украина будет бороться за каждого украинца, который сейчас находится в плену у оккупантов.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. по словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.