Украина и Россия провели еще один обмен пленными – ОП

Тимошенко сообщил о втором обмене пленными между Украиной и Россией Фото: ЕРА

"Хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности", – сказал он.

По словам Тимошенко, обмен произошел согласно договоренностям переговорных групп.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook добавила, что Украина будет бороться за каждого украинца, который сейчас находится в плену у оккупантов.